El Gabinete de Seguridad ejecutó 16 cateos y 10 órdenes de aprehensión en el Estado de México, Jalisco y Nayarit, como parte de un operativo para desmantelar una red del Cártel Nueva Generación dedicada a la compraventa y modificación de armas.

En la acción, encabezada por la Marina, la FGR y la SSPC, con apoyo de Sedena y Guardia Nacional, fueron detenidas 14 personas, entre ellas Héctor Agustín “N”, alias Cachorro, identificado como jefe de plaza y proveedor de armamento al grupo criminal.

También fueron capturados operadores financieros, logísticos y vendedores de armas.

Se aseguraron 31 armas de fuego, cuatro granadas, cartuchos, equipo táctico y ocho vehículos.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal.