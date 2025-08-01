Atlas prepara el juego del domingo ante el América y se dibujan un par de variantes en el once inicial de los Rojinegros. El técnico Diego Martín Cocca dice que le emociona regresar al banquillo en el Estadio Jalisco y que sabe que si vencen a las Águilas le pueden ganar a cualquier equipo.

“Está claro que le puedes pelear al América, le puede pelear a cualquiera. Entonces es una oportunidad y un desafío muy grande. América tiene muchos jugadores de calidad, muchas variantes y que entrene a la cancha sabiendo que tenemos un plan de partido y el domingo veremos qué es lo que sale y que no”.

Cocca señaló que antes el equipo se encontraba de una manera distinta, sobre todo con frustración: “He hablado con varios y realmente las sensaciones han sido muy buenas, que justamente todos comparten eso, no le encuentran la vuelta, en mi primer proceso en Atlas la palabra era frustración, ahora no los veo frustrados, no hay frustración, hay intención de querer seguir buscando y no encontrar la vuelta, por suerte todavía no se sienten frustrados, entonces cae en nosotros encontrarle la vuelta para que no sigan cayendo”. (Por Martín Navarro Vásquez)