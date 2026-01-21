La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, Mery Gómez Pozos, hace un nuevo llamado a la administración estatal en Jalisco para dejar a un lago las cuestiones partidistas y sumarse a la credencialización universal de salud que comenzará en marzo.

“Para hacer un llamado al Gobernador, dejarnos de temas partidistas y sería muy bueno que pudiera incorporar el sistema de salud estatal también a esta credencialización, obviamente con la condición de que sea un tema gratuito, porque eso sí es muy importante, pero pues estamos participando de todos los temas y reitero, lo más importante es que estemos todos los días viendo La Mañanera”.

Cabe destacar que Gómez Pozos se integró al equipo de voceros del Gobierno Federal, por lo que hablará particularmente de temas delicados como la seguridad. (Por Gricelda Torres Zambrano)