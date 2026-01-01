El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue enterado del nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante la Gran Bretaña. Es la voz de la secretaria de la Mesa Directiva, Gina Campuzano.

“La Secretaría de Gobernación remite comunicación por la que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha tenido a bien nombrar al ciudadano Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos internacionales con sede en aquel país”.

La propuesta fue enviada para su dictamen a la primera comisión de la Permanente, la cual se reunirá este jueves. Por tanto, se espera que el Pleno ratifique el nombramiento en su próxima sesión, programada para el lunes 26 de enero. (Por Arturo García Caudillo)