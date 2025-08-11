El entrenador Gonzalo Pineda explicó este medio día en conferencia, los motivos por los que renunció al timón del Atlas y aseguró que lo hizo por honorabilidad y agradecimiento a Grupo Orlegi que le dio la primera oportunidad de dirigir en México. “Decidí hacerme a un lado por ser agradecido, para limpiar el camino ya que en los últimos partidos recibimos muchos goles y la desconfianza afectó a los jugadores. Me hago un lado con la intención de que se logre rescatar el torneo”.

Reconoció que la decisión de dejar al equipo le surgió después de la derrota ante el Atlanta United de la Leagues Cup y la hizo efectiva tras el descalabro del sábado frente a Pachuca en el estadio Jalisco por verguenza deportiva, y calificó como una etapa de aprendizaje lo que vivió con los Rojinegros.

Afirmó que nada tuvieron que ver los cánticos y la presión que ejerció “La Fiel” en los últimos días y desde las tribunas del estadio: “La afición se merece mejores resultados, pese a algunas manifestaciones de los últimos días me siento querido por la afición porque me dieron el beneficio de la duda, pero hay que saber en que momento irse”. (Por Manuel Trujillo Soriano).