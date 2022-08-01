El cadáver de una persona calcinada fue localizado este lunes dentro de un vehículo incendiado en la colonia Rural Amatitán, sobre el camino que conduce a Santiaguito, en los límites con el municipio de El Arenal.

Según información preliminar, policías municipales que realizaban un recorrido de vigilancia detectaron el vehículo en llamas. Tras aplicar los protocolos correspondientes y sofocar el fuego con apoyo de personal especializado, localizaron en su interior el cuerpo calcinado de una persona.

Por el estado del cadáver no fue posible determinar el sexo ni otras características de la víctima. La Fiscalía de Jalisco ya inició las investigaciones correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)