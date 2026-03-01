En el marco del Día Mundial del Agua, el titular de la Conagua, Efraín Morales, presentó los primeros resultados de la aplicación de la nueva Ley en la materia, destacando la clausura de los negocios que se hacían con las concesiones otorgadas en sexenios pasados.

“Un acueducto que surte de agua a Cabo San Lucas, detectamos en la verificación que se instaló infraestructura conectada al acueducto para extraer agua, y en lugar de que se dejara llegar el agua hasta la ciudad, ahí se interceptaba y se utilizaba para llenar pipas. Estás pipas eran conducidas a la ciudad de Cabo San Lucas, con un costo, por cierto, para la gente que más lo necesita. Por supuesto que con la nueva ley lo que hicimos fue clausurar el aprovechamiento, se iniciaron los procedimientos penales”.

Presentó otros casos en los que se encontraban involucradas un par de refresqueras y hasta legisladores de oposición, y entregó los primeros títulos de concesión producto de la nueva Ley de Aguas, a municipios. (Por Arturo García Caudillo)