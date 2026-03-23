La crisis por escasez de agua potable, la mala calidad con la que llega a hogares y negocios, tuberías en pésimo estado, suministro inconsistente, pérdida de millones de litros en fugas; para atender todos los problemas que tiene el SIAPA, el gobierno del Estado se debe invertir por lo mínimo 50 mil millones de pesos, declaró el coordinador de las Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster-Jones.

“Tenemos que hacer macroinversiones; según el estudio que nosotros hicimos, debemos hacer inversiones de más de 50 mil millones de pesos. El acueducto se tiene que hacer, pero también tenemos que hacer cambio de máquinas para ahorrar en energía: gastamos 800 millones de pesos al año solo en usar las máquinas. Tenemos equipo y plantas tratadoras muy viejas; sin inversión, tenemos que hacer una inversión hídrica, sobre todo en el centro de Guadalajara, pues tiene instalaciones muy, muy viejas.”

El coordinador de las Cámaras Industriales insistió en que es urgente que las autoridades estatales, junto con la CONAGUA, atiendan el grave problema de agua potable en la ciudad. (Por Gustavo Cárdenas)