Las fuertes lluvias en Veracruz provocaron el desbordamiento de ríos y severas inundaciones en al menos 38 municipios, informa Protección Civil.

El municipio de Álamo concentra los mayores daños, con más de 5 mil viviendas afectadas, 39 colonias inundadas, 18 corrientes desbordadas y 35 comunidades incomunicadas.

Además, se reportan 18 derrumbes, 15 deslaves, 61 personas evacuadas y seis rescatadas, aunque sin víctimas mortales.