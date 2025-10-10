Rodolfo Garvel, consolidado actor regresa a los escenarios con la obra “Aquí Bailando” qué refleja la esencia de los carnavales y el arte en México.

Rodolfo comparte cómo es que la gente se identifique con el monólogo, pese a estar ambientando en otra época.

“Fíjate que el texto es atemporal. Entonces si estoy hablando de carnavales que ya no se organizan o ya no se organizan con tanto afán en Tampico, entonces dejamos el texto como está en la época en que está; estamos hablando de los 80 por ahí 90, recordando los 50, los 60. Entonces, el texto es atemporal: puede ser ahorita, puede ser en los 80, pero se habla de costumbres que sucedían en los 60, 70”.

La puesta en escena se presentará los fines de semana de octubre y noviembre alternando entre el Centro Cultural el Refugio y el Centro Cultural KOKOB. (Por Pilar Gutiérrez)