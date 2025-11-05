Grecia Quiroz, viuda del alcalde Carlos Manzo, asesinado el pasado sábado, asumió este miércoles como presidenta municipal sustituta de Uruapan, Michoacán.

Durante su toma de protesta, Quiroz pronunció un emotivo mensaje en el que aseguró que continuará con el legado y las causas que encabezaba su esposo, al frente del llamado “Movimiento del Sombrero”, el cual, aseguró no lograrán callar.

“Pero hoy también vengo con este valor, con esta entereza con la que él se levantaba todos los días a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado de Michoacán. Hoy este legado de Carlos Manzo está más fuerte que nunca, este legado, este Movimiento del Sombrero no lo callaron, porque aquí sigo firme, con la firme convicción que él me enseñó”.

Antes de asumir el cargo, Grecia Quiroz se desempeñaba como presidenta honoraria del DIF municipal, desde donde impulsó programas de apoyo social.