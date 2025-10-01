El cantante Junior H emitió un comunicado oficial en el que ofreció una disculpa pública al Gobierno de Jalisco, luego de la controversia generada por la interpretación de un narcorrido, durante su reciente presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre.

El artista reconoció que su actuación “pudo haber resultado inapropiada o malinterpretada”, y aseguró que nunca fue su intención promover ni glorificar actividades ilícitas.

Asimismo, señaló su disposición para aclarar la situación, luego de que su presentación fue sancionada conforme a la ley que prohíbe la interpretación de corridos que hagan apología del delito en el estado.

Por su parte, el Gobierno de Jalisco aún no ha informado si el recinto será acreedor a alguna multa por el incidente. (Por Katia Plascencia Muciño)