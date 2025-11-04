El Congreso de Michoacán ya recibió la propuesta para que Grecia Quiroz, la viuda de Carlos Manzo, se convierta en la nueva alcaldesa de Uruapan, Michoacán, confirma el diputado independiente Carlos Bautista Tafolla.

Tras calificarla como “una mujer fuerte y depositaria del legado del presidente municipal”, asesinado el pasado sábado durante las celebraciones del Día de Muertos, asegura que la decisión se tomaría mañana en el pleno

Por cierto, Bautista Tafolla indica que circula una lista con amenazas de muerte, en la que aparece él en primer lugar, así como el regidor Víctor Saladitas y Esteban Constantino, entre otros, integrantes del Movimiento del Sombrero. (Por Gricelda Torres Zambrano)