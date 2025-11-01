La Cancillería mexicana en voz del subsecretario Roberto Velasco, rechazó los motivos por los cuales Perú rompió relaciones con nuestro país, asegurando que brindar asilo político es un acto apegado al derecho internacional.

“Hay una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1967, que establece que el otorgamiento del asilo político nunca será considerado un acto inamistoso. Entonces, por eso, rechazamos la decisión que toma el Gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, no así relaciones consulares, porque nosotros estamos actuando, como ahí bien se dice, de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional”.

Y es que las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación decidieron otorgarle el asilo a la ex primer ministra peruana, Bettsy Chávez, tras lo cual, el nuevo Gobierno de Perú decidió el rompimiento de las relaciones diplomáticas. (Por Arturo García Caudillo)