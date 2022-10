La grieta que se abrió en la colonia Girasoles Elite, de Zapopan, luego del pequeño movimiento telúrico con epicentro en Tesistán, es superficial y no representa riesgo para la población, señala el coordinador intermunicipal de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez.

“Está descartada cualquier afectación relevante, solamente en el pavimento, hay algunas soquedades, pero están retiradas de donde está la grieta. La grieta no es muy grande y es una grieta básicamente en el pavimento”.

El Ayuntamiento de Zapopan informa que, incluso, no se requirió la intervención del Departamento de Pavimentos

Por su parte, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, indicó que el sismo fue apenas de 3.5 grados casi imperceptible para la población y no cuenta con ningún reporte. (Por Claudia Manuela Pérez)