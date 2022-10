Desde la Fiscalía Especializada para el Caso Ayotzinapa buscaron dinamitar la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas, acusa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En el informe se habla de 30 involucrados y se cancelan 80 órdenes de aprehensión. Yo sostengo, de que quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara, en la Fiscalía. Por eso, sin tomar en cuenta el informe le agregaron a más responsables, pensando que con eso ya no íbamos a poder tomar la decisión porque si en lugar de seis militares eran 20, pues ya no íbamos a poder actuar”.

Sin embargo, asegura, no fue el exfiscal Omar Gómez Trejo quien intervino sino otros funcionarios al interior de la misma fiscalía. (Por Arturo García Caudillo)