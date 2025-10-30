El negocio de los corralones de vehículos en Guadalajara sigue siendo un negocio, confirma el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Grúas AC, Enrique Dueñas.
“El control de a dónde se lleven los vehículos lo lleva la Secretaría de Administración y no la cabina de grúas para saber qué corralón es el más cercano para que el cobro sea menor. Lo que hemos estado viendo es que los vehículos se llevan a corralones preferidos, podemos decir, pero que están lejísimos y esto aumenta muchísimo el costo del servicio”.
El presidente nacional de los gruero informa que actualmente un servicio de grúa no rebasa los mil 500 pesos; sin embargo, las grúas piratas solapadas por el Gobierno del Estado que llegan a esos corralones cobran hasta 12 mil pesos. (Por José Luis Jiménez Castro)
Grúas pirata en Guadalajara cobran hasta 12 mil pesos, alerta Dueñas
