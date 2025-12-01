El senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, acusó que en la Ley de Ingresos que se pretende votar en el Congreso del Estado se prevén incrementos superiores al 3.5 por ciento en algunos impuestos para el año 2026, lo cual afectaría la economía de la población.

“Hay más de 200 conceptos con aumentos mayores al 3.5% en donde Morena va a ir en contra, espero. Pero yo creo que ese 3.5% que se está incrementando en más de 200 rubros viene a dañar la economía de las y los jaliscienses. Yo espero que mis compañeros hagan un análisis profundo”.

Entre algunos de los rubros que aumentan más del 10 por ciento están el pago del refrendo vehicular de automovilistas y motociclistas, la suscripción a Mi Bici y el impuesto al Hospedaje, entre otros.

El legislador criticó el impuesto a la extracción, al recordar que no se ha reformado la Ley de Hacienda estatal para poder incluirlo como nuevo impuesto. (Por Marck Hernández)