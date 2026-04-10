En el marco del Mundial de Futbol 2026, Grupo Modelo regalará quinientos boletos e instalará pantallas móviles en las 32 entidades federativas, así lo informó el presidente de la empresa cervecera, Daniel Cocenzo.

“Regalaremos 500 boletos para la Copa Mundial de FIFA 2026 para los partidos que se llevarán a cabo en el país. Estos boletos serán asignados por el Gobierno Federal a ciudadanos mayores de edad que participen en los torneos del Mundial Social mediante una dinámica transparente. La segunda iniciativa, y en coordinación con las autoridades llevaremos al mundial a miles de personas en las 32 entidades federativas con pantallas móviles”.

Además, otorgará 35 mil licencias para transmitir los partidos del Mundial en restaurantes y fondas, negocios que además serán equipados con televisores, refrigeradores y mobiliario en general. (Por Arturo García Caudillo)