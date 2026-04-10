Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum que participará en una reunión de mandatarios de gobiernos progresistas de Hispanoamérica y para ello viajará a Barcelona, España, la próxima semana.
“Les voy a dar una nota, voy a ir a Barcelona, el 18, la próxima semana. Va a haber una reunión convocada por un grupo que se formó, a donde había sido invitada y no pude asistir a la primera reunión. Fue una idea original del presidente Boric, de gobiernos progresistas, y hasta donde sabemos van a asistir el presidente Petro; el presidente Lula; el presidente, obviamente, Pedro Sánchez; y el presidente de Uruguay”.
Explica que apenas este jueves tomó la decisión de asistir, por lo que hará el viaje relámpago, saliendo un día y regresando al siguiente. (Por Arturo García Caudillo)
Sheinbaum viajará a Barcelona para reunión con mandatarios de Hispanoamérica
