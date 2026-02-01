Al celebrarse la Asamblea de Dueños de la Liga MX, se confirmó la venta al Atlas al empresario José Miguel Bejos, luego de que los directivos aprobaron sin problemas la negociación, aunque faltan aún algunos tramites para completar la venta. Será en el mes de julio, cuando los nuevos dueños tomen posesión del equipo Rojinegro.

Grupo Orlegi, al mando de Alejandro Irarragorri fue quien mediante comunicado informó los detalles.

“La Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol, ha aprobado, en su sesión ordinaria celebrada en esta fecha, la operación de venta de Atlas FC, derivada del acuerdo alcanzado entre PRODI y Orlegi, por el que el primer grupo empresarial adquiere la propiedad del Club. La operación se encuentra sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio.

La transacción responde a la visión compartida de las partes de consolidar la estabilidad institucional del Club y asegurar la continuidad de un proyecto deportivo integral de largo plazo, sustentable y orientado a fortalecer su desempeño competitivo y su desarrollo estructural”, dice parte del comunicado.

En el mismo se ponen palabras de Irarragorri, donde explica que confía en el nuevo dueño: “Confiamos en que, bajo el liderazgo de José Miguel Bejos y su equipo, el Club continuará su evolución, en beneficio de su afición, de Jalisco y del futbol mexicano”. (Por Martín Navarro Vásquez)