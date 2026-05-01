Guadalajara se convirtió en sede de la Antena Regional “oriGIn América Latina”, oficina enfocada en fortalecer las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en la región.
La nueva representación, instalada en el Consejo Regulador del Tequila, agrupa a 600 asociaciones de 40 países y busca impulsar la protección y comercialización de productos con identidad regional.
Durante la inauguración, autoridades destacaron que América Latina cuenta con más de mil indicaciones geográficas vinculadas a productos agrícolas, bebidas y alimentos tradicionales.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, resaltó que estas figuras generan empleos y preservan tradiciones productivas.
Además, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial reforzó la protección del Mármol de Vizarrón, en Querétaro, utilizado en emblemáticos edificios históricos del país.
Guadalajara abre sede regional para proteger denominaciones de origen
Guadalajara se convirtió en sede de la Antena Regional “oriGIn América Latina”, oficina enfocada en fortalecer las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en la región.