Guadalajara se convirtió en sede de la Antena Regional “oriGIn América Latina”, oficina enfocada en fortalecer las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en la región.

La nueva representación, instalada en el Consejo Regulador del Tequila, agrupa a 600 asociaciones de 40 países y busca impulsar la protección y comercialización de productos con identidad regional.

Durante la inauguración, autoridades destacaron que América Latina cuenta con más de mil indicaciones geográficas vinculadas a productos agrícolas, bebidas y alimentos tradicionales.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, resaltó que estas figuras generan empleos y preservan tradiciones productivas.

Además, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial reforzó la protección del Mármol de Vizarrón, en Querétaro, utilizado en emblemáticos edificios históricos del país.