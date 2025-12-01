El Ayuntamiento de Guadalajara inició la definición de las reglas de operación de sus programas sociales para 2026, entre los que destaca “Renta para Jóvenes”, orientado a reducir el impacto del alto costo del arrendamiento de vivienda en este sector.

La presidenta municipal Verónica Delgadillo García presentó ante el Pleno un paquete de 22 programas que deberán contar con lineamientos claros antes del próximo ejercicio fiscal.

En la misma sesión, la alcaldesa propuso donar de manera definitiva un predio municipal en la zona de El Sauz a la Universidad de Guadalajara, actualmente en comodato, para la construcción de una preparatoria.

La medida permitiría ampliar la oferta educativa en el sur de la ciudad y avanzar en el proyecto académico.