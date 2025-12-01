La construcción del ramal del Tren Suburbano que conectará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles registra un avance del 92 por ciento y entrará en funcionamiento en el primer trimestre del año, informa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Esto luego de encabezar el primer recorrido desde la estación Lechería al AIFA.

La mandataria federal informó que la obra civil del tren ya quedó terminada; sin embargo, aún están pendientes la construcción de tres puentes peatonales, además de los trabajos de señalización automática y sus pruebas.