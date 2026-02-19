Con 14 votos a favor y 4 abstenciones de Morena, el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó la firma de un convenio con el Gobierno del Estado para la entrega de subsidios económicos a policías municipales. La alcaldesa Verónica Delgadillo explicó que se trata de una bolsa de 35 millones de pesos disponible para el apoyo de los elementos.

“Ha habido una disminución del 26% en los delitos de alto impacto, una reducción importante en temas de homicidio y, por supuesto, que hay un camino por seguir avanzando en todo el país y nosotros sabemos que eso se logra con coordinación, eso se logra con trabajo en equipo y, desde esta Presidencia, yo reconozco que he tenido el respaldo de la Guardia Nacional, del Ejército, del gobernador Pablo Lemus, del secretario de Seguridad, del coordinador de Seguridad y de todos los elementos de la Secretaría de Seguridad, para construir con las y los tapatíos”.

La presidenta de Guadalajara señaló que los apoyos económicos dignifican la labor de los policías. (Por Gustavo Cárdenas)