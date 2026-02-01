Una vez que reciba la iniciativa presencial, el Senado de la República prevé un amplio debate para analizar y en su caso poner fin a las llamadas “pensiones doradas” que siguen cobrando ex funcionarios de la CFE, Pemex; y Luz y Fuerza, para tasarlas en un tope máximo de 70 mil pesos mensuales.

El senador de Morena Pavel Jarero, expuso que el Senado abrirá desde la próxima semana una amplia discusión y análisis de la iniciativa de la presidenta, Claudia Sheinbaum, para acabar con las “pensiones doradas” para puestos de confianza de la administración pública federal.

Recordó que gobiernos del PRI y del PAN crearon la llamada “burocracia dorada”, con altos salarios, vehículos a su disposición, vales de gasolina y de despensa, bonos, entre ellos el de retiro y una jugosa pensión.