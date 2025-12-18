Con 14 votos a favor y 5 en contra, este jueves fue aprobado el presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 de Guadalajara. La presidenta municipal, Verónica Delgadillo, explicó que los recursos serán destinados principalmente para los 4 pilares que sostienen su proyecto de gobierno, que son, seguridad, servicios públicos, programas sociales y el pilar de la corresponsabilidad.

“Este presupuesto de 13 mil 600 millones de pesos está siendo el sustento para poder desdoblar nuestra visión de ciudad. El área de seguridad traemos 2 mil 400 mdp en ese pilar que es fundamental, ya que nuestra propuesta es de mucha proximidad y la capacitación de nuestros policías, porque sabemos que es una herramienta para la generación de confianza”.

Los votos en contra de la aprobación del presupuesto de Guadalajara fueron de Morena y del PAN. (Por Gustavo Cárdenas)