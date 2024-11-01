Más de un millón de pesos en efectivo fue el botín obtenido por dos hombres armados tras asaltar un autobús de pasajeros que viajaba de Michoacán a Matamoros, Tamaulipas.

La unidad transportaba a veintitrés pasajeros dedicados a la compra y venta de automóviles, quienes llevaban dinero en efectivo.

De acuerdo con el testimonio del conductor, el atraco ocurrió en San Luis Potosí, cuando dos pasajeros sacaron un arma de fuego y un arma blanca para someterlo.

Los agresores realizaron un disparo para intimidar a los usuarios, quienes entregaron sus pertenencias.

Tras el robo, los sujetos huyeron y el autobús continuó su trayecto hasta Matamoros, donde se presentaron las denuncias ante la autoridad.