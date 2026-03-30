Para preservar las memorias, documentos y acervo cultural, el Ayuntamiento de Guadalajara capacitó a los trabajadores del área de Archivo Municipal, explicó el director de esta área, Álvaro Martínez García, quien detalló que hay documentos que datan desde 1573, los más antiguos de los que tienen registro.

“Sino preservamos la memoria, historia, sea cual sea, tenemos el peligro de repetir los mismos errores. Entonces el archivista tiene el labor muy importante, poco reconocida, poco valorada, claro, pero muy importante porque nosotros logramos preservar la verdad, la verdad histórica y de alguna manera conservar el pasado, proyectamos o entendemos nuestro presente y proyectamos el futuro”.

El Archivo Municipal de Guadalajara resguarda al menos 12 mil volúmenes y documentos que hablan sobre el desarrollo histórico de la ciudad. (Por Gustavo Cárdenas)