Debido a que los enfrentamientos verbales entre la oposición y el partido en el poder se han convertido en la constante en cada sesión de la Cámara Alta, la presidenta de los senadores, Laura Itzel Castillo hace un nuevo llamado a las partes a elevar el debate legislativo.

“No me cansaré de insistir en que debemos de hacer un esfuerzo por elevar el debate, porque podamos discutir, pero con altura de miras, que realmente nos hagamos respetar y que respetemos nosotros y nosotras mismas nuestra investidura. ¿De cara a quién? Al pueblo de México. Reconozco que tiene que haber en todos los ámbitos pluralidad, tiene que haber diferentes puntos de vista, distintas opiniones, pero todos podemos expresar nuestros puntos de vista y construir acuerdos importantes”. (Por Arturo García Caudillo)