El Ayuntamiento de Guadalajara destacó la resolución de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Jalisco que revoca un acuerdo de la Quinta Sala y permite la admisión de pruebas presentadas por el municipio en la defensa jurídica del Bosque de Los Colomos.

La autoridad municipal señaló que el tribunal le dio la razón al considerar indebido el desechamiento de las pruebas que buscan impedir la construcción de un complejo de departamentos dentro del área protegida.

El fallo se limita a la admisión de pruebas, por lo que aún no existe una resolución de fondo en el caso.

Cabe recordar que en octubre de 2023 el Gobierno de Guadalajara negó la solicitud de Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos presentada por una empresa inmobiliaria para desarrollar un edificio habitacional en la zona del bosque. (Por Marck Hernández)