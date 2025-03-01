La Iglesia la Luz del Mundo niega categóricamente los cargos informados hoy por el gobierno de Estados Unidos contra su líder Aarón Joaquín y cinco miembros más, incluyendo su madre, Eva García de Joaquín.

En un comunicado oficial, la Luz del Mundo indica que los cargos revelados no se basan en la verdad, sino en las voces de un puñado de excongregantes descontentos e individuos con cuentas pendientes y venganzas personales.

El Departamento de Justicia señaló que Naasón fue imputado hoy, en una corte federal de Nueva York, de conspiración para actividades de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.

El hombre cumple una condena de 16 años en una cárcel de California.