El Ayuntamiento de Guadalajara entregó becas universitarias de hasta el 100 por ciento a más de 350 estudiantes de licenciatura, como parte de una estrategia para ampliar el acceso a la educación superior.

El programa se realiza en coordinación con la Comisión Binacional Educativa Jalisco y la Universidad América Latina.

La mayoría de los apoyos fueron destinados a personal operativo de la Comisaría, Protección Civil y Servicios Médicos Municipales.

La alcaldesa Verónica Delgadillo señaló que estas acciones forman parte de una estrategia de “salario social” para respaldar el desarrollo profesional de trabajadores y jóvenes.

Además, autoridades anunciaron la incorporación de 150 nuevas becas para estudios de maestría con el objetivo de fortalecer la especialización académica.