Civiles armados realizaron bloqueos y quemas de vehículos de carga en Tecomán, Colima, luego de un operativo derivado de una agresión contra elementos de la Policía Investigadora.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que dos agentes de la Fiscalía del Estado resultaron lesionados y un presunto delincuente murió durante el enfrentamiento registrado cerca de la comunidad de Caleras.

Tras los hechos, fueron incendiados al menos dos tráileres sobre la autopista Manzanillo-Colima.

Además, otra unidad fue atravesada sobre las vías del tren en la colonia Bayardo y posteriormente impactada por una locomotora, mientras otro vehículo de carga fue reportado en llamas en la ruta alterna conocida como El Coyote.