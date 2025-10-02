Con el objetivo de propiciar la continua capacitación y la superación de los elementos de Protección Civil, Servicios Médicos y Comisaría, este jueves el Ayuntamiento de Guadalajara firmó un convenio con una universidad privada para otorgar becas al 100 % para el personal operativo. Es voz de la presidenta municipal, Verónica Delgadillo.

“La educación es una herramienta de transformación social, porque cuando tú le das más elementos a las personas para desarrollar su mente, sus talentos y capacidades, entonces las estás empoderando para que puedan vivir mejor. La educación que se pone al centro es una herramienta que viene a fortalecer a mil personas.”

Serán 368 becas al 100 % para los elementos operativos que trabajan en Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)