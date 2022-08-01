Ayer un comando armado entró al domicilio del exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, Humberto N, y se lo llevó junto con otro hombre, además de pertenencias y tres automóviles.

Esta madrugada en una casa abandonada del municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, fueron localizados los cadáveres de los dos hombres; los cuerpos estaban amordazados y presentan signos de violencia.

Familiares reconocieron al exrector Humberto N; además, denunciaron que ayer acudieron a la Fiscalía de Tlaxcala para denunciar el secuestro; sin embargo, les dijeron que tenían que esperar 72 horas.