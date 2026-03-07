El Ayuntamiento de Guadalajara puso en marcha este sábado la primera campaña de acopio de residuos electrónicos de 2026, con puntos de recepción en las 11 comunidades del municipio.

La jornada estará vigente hasta el 27 de marzo y busca evitar que aparatos electrónicos en desuso terminen en rellenos sanitarios.

La meta es recolectar más de tres toneladas de desechos.

Durante la campaña se recibirán celulares, computadoras, baterías, impresoras, pantallas y otros componentes electrónicos, aunque no se aceptarán electrodomésticos de gran tamaño.

Los horarios y ubicaciones de los centros de acopio pueden consultarse en los canales oficiales del ayuntamiento.