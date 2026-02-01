El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante la cumbre regional “Escudo de las Américas” que México es el epicentro de la violencia generada por los cárteles del narcotráfico en el hemisferio.

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que los grupos criminales mexicanos impulsan gran parte del derramamiento de sangre y el caos en la región, por lo que aseguró que su gobierno hará lo necesario para proteger la seguridad.

La reunión se realizó con la participación de más de una decena de líderes latinoamericanos y sin la presencia de la mandataria mexicana.