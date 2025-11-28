El Gobierno de Guadalajara comenzó la plantación de nochebuenas en el Centro Histórico como parte del inicio de la temporada navideña.
Personal de Parques y Jardines colocó tres mil 300 plantas en la Plaza Guadalajara, Palacio Municipal y la Rotonda de Jaliscienses Ilustres.
Durante los próximos días, se instalarán más flores en puntos como Plaza de Armas, Los Dos Templos, Plaza de las 9 Esquinas, Jardín Reforma, Santuario y Glorieta de la Normal, entre otros.
En total, se plantarán 23 mil 800 nochebuenas entre el 28 de noviembre y el 5 de diciembre.
Guadalajara inicia colocación de casi 24 mil nochebuenas en espacios públicos
