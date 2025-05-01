Joaquín Guzmán López, “El Güero”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declarará culpable este 1 de diciembre ante la Corte del Distrito Norte de Illinois por al menos uno de los cargos que enfrenta por tráfico de drogas.

La audiencia será para formalizar el cambio de declaratoria tras meses de negociaciones entre la defensa y la fiscalía.

Guzmán López está acusado de integrar la célula de Los Chapitos y traficar toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana hacia Estados Unidos entre 2008 y 2021.

Enfrenta cinco cargos relacionados con narcotráfico, crimen organizado, armas y lavado de dinero.