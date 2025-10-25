Este sábado comienzan las celebraciones por el Día de Muertos en Guadalajara, con un videomapping sobre las tumbas históricas del Panteón de Mezquitán, que se proyectará por primera vez.

Además, se realizará el desfile por el Día de Muertos, de 18:00 a 20:00 horas, con salida en Hidalgo y Chapultepec y llegada a Plaza Guadalajara, por lo que habrá restricciones viales en la zona.

En tanto, este domingo por la mañana, se efectuará la sexta etapa del serial de carreras, desde la Unidad Deportiva Rubén Darío, con cortes en Providencia y Pablo Neruda, entre otras.

Además, el Museo Panteón de Belén ofrecerá del 25 de octubre al 5 de noviembre talleres, charlas y conciertos bajo el lema “Día de Muertos, días de vida”.