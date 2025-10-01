América sufrió, pero al final se salvó de perder al empatar 2-2 en su visita al Mazatlán al iniciar la fecha 15 de la Liga MX.

América que de inicio utilizó a algunos suplentes abrió el marcador con tanto de Kevin Álvarez, pero los mazatlecos le dieron la vuelta con anotaciones de Bryan Colula y Mauro Zaleta. Cuando parecía que las Águilas se llevaban la derrota al fallar una y otra vez el gol del empate, llegó Brian Rodríguez para marcar el tanto del 2-2 final.

El técnico americanista André Jardine acepta que fue un riesgo alinear varios suplentes, pero que era necesario. “Hablando del partido, tuvimos mucho en consideración el desgaste físico por la cantidad de partidos con algunos jugadores muy cargados. Buscamos a los más sanos para arrancar el juego, una buena oportunidad para Patricio Salas y Miguel Vázquez”.

América con 31 puntos es sublíder en el torneo Apertura. (Por Martín Navarro Vásquez)