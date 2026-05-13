El Gobierno de Guadalajara informó que ha realizado más de 4 mil 200 acciones preventivas para reducir riesgos durante la temporada de lluvias, entre ellas limpieza y desazolve de canales, vasos reguladores y retiro de árboles en riesgo.

La presidenta municipal Verónica Delgadillo señaló que los trabajos de saneamiento en los 21 canales del municipio y en los cuatro vasos reguladores se encuentran en su etapa final y concluirán en las próximas semanas.

Además, autoridades reportaron que ya finalizaron las labores de limpieza en los 14 pasos a desnivel de la ciudad y que se han retirado 340 árboles considerados peligrosos.

El Ayuntamiento también mantiene coordinación con líderes vecinales de 32 colonias y reforzó el monitoreo mediante cámaras del C5 municipal y chats vecinales para emitir alertas preventivas durante el temporal.