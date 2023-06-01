La Fiscalía General de la República informó la apertura de siete carpetas de investigación tras el hallazgo de 21 tomas clandestinas de hidrocarburo en municipios de Jalisco, principalmente en Degollado, Zapotlanejo y Tlajomulco.
Las tomas fueron localizadas en distintos tramos del poliducto Salamanca-Guadalajara y posteriormente inhabilitadas por personal de Petróleos Mexicanos-
De acuerdo con reportes, Jalisco ocupa el segundo lugar nacional en ordeña de combustible, con mil 713 tomas detectadas en 2025, solo por debajo de Hidalgo. (Foto: Archivo)
FGR abre siete investigaciones por 21 tomas clandestinas en Jalisco
La Fiscalía General de la República informó la apertura de siete carpetas de investigación tras el hallazgo de 21 tomas clandestinas de hidrocarburo en municipios de Jalisco, principalmente en Degollado, Zapotlanejo y Tlajomulco.