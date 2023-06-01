La Fiscalía General de la República informó la apertura de siete carpetas de investigación tras el hallazgo de 21 tomas clandestinas de hidrocarburo en municipios de Jalisco, principalmente en Degollado, Zapotlanejo y Tlajomulco.

Las tomas fueron localizadas en distintos tramos del poliducto Salamanca-Guadalajara y posteriormente inhabilitadas por personal de Petróleos Mexicanos-

De acuerdo con reportes, Jalisco ocupa el segundo lugar nacional en ordeña de combustible, con mil 713 tomas detectadas en 2025, solo por debajo de Hidalgo. (Foto: Archivo)