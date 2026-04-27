La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, supervisó labores de desazolve en los vasos reguladores 5 de Mayo y El Deán, como parte de la estrategia preventiva ante el temporal.

El municipio busca limpiar cuatro vasos y nueve canales, con la meta de retirar 50 mil metros cúbicos de residuos para evitar inundaciones.

Estas infraestructuras pueden contener hasta 700 mil metros cúbicos de agua, principalmente de escurrimientos del Cerro del 4.

La edil llamó a la ciudadanía a no tirar basura y reportar irregularidades, al advertir sanciones de hasta 200 mil pesos.

Datos oficiales señalan que los puntos de inundación en la metrópoli han aumentado a 363, lo que refuerza la necesidad de acciones preventivas.