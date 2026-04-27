Tras los hechos violentos en Nayarit, el Gobierno de Jalisco activó operativos preventivos en zonas limítrofes, con patrullajes coordinados entre la Policía estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Secretaría de Seguridad informó que se mantienen puntos de control y vigilancia aérea y terrestre en la Región Valles y la Costa Norte, especialmente en Puerto Vallarta.

Hasta el momento, autoridades confirmaron que no se han registrado hechos violentos en territorio jalisciense vinculados a la situación en el estado vecino.

De manera preventiva, se implementó un Código de Alerta, sin llegar a Código Rojo.

Los disturbios en Nayarit estarían relacionados con la detención de Audias Flores Silva, presunto líder criminal, lo que habría generado reacciones delictivas en esa entidad. (Por Edgar Flores Maciel)