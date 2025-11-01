El Ayuntamiento de Guadalajara presentó Guadalajara App, una herramienta que permitirá a las y los vecinos saber exactamente cuándo pasará el camión recolector por su colonia.

La aplicación enviará dos alertas: una cuando la unidad esté cerca de la zona y otra cuando se encuentre a unos 100 metros del domicilio, para facilitar que las bolsas se saquen a tiempo y mantener limpia la ciudad.

La alcaldesa Verónica Delgadillo destacó que esta innovación forma parte del compromiso asumido tras recuperar el servicio de recolección el 18 de diciembre pasado, luego de retirar la concesión a Caabsa.

Con 160 camiones nuevos y una eficiencia del 95 por ciento, la administración busca consolidar un servicio ágil y confiable.

La app ya puede descargarse en App Store y Play Store.