El programa “Guadalajara LATE con las artes escénicas” presentó su temporada marzo-julio 2026 con más de 50 producciones en recintos como el Foro LARVA y el Teatro Jaime Torres Bodet.

La cartelera integra teatro, danza, música, cabaret y propuestas para público infantil, con el objetivo de fortalecer la oferta cultural y posicionar a la ciudad como referente artístico.

Impulsado por Cultura Guadalajara, el programa seleccionó proyectos mediante convocatoria abierta y otorgará a creadores el 85 por ciento de la taquilla, incentivando la producción independiente.

Las funciones se desarrollarán en distintas fechas hasta julio, con programación sujeta a cambios, por lo que autoridades recomiendan consultar plataformas oficiales para detalles y venta de boletos.