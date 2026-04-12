El Papa León XIV hizo un llamado a la comunidad internacional para frenar los conflictos en Ucrania, Sudán y Líbano, al insistir en la obligación moral de proteger a la población civil.

Desde el Vaticano, pidió un alto el fuego urgente y el inicio de negociaciones pacíficas, especialmente ante los bombardeos en territorio libanés.

También exhortó a no perder de vista la guerra en Ucrania y a detener la violencia en Sudán, donde el conflicto ha dejado miles de víctimas y desplazados.

El pontífice reiteró que la solución debe ser el diálogo sin condiciones y anunció una próxima gira por África.