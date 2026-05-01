Así como abandonar la basura en las calles y esquinas, tirar llantas, muebles y desechos a los cuerpos de agua representa una grave falta administrativa en Guadalajara, que se sanciona con fuertes multas económicas y trabajo comunitario. En contraste, el Ayuntamiento tapatío mantiene un programa gratuito de descacharrización para apoyar a quienes lo necesiten, es voz de Asareel Mata, director municipal de Mejoramiento Urbano.

“A no tirar sus llantas, a no tirar sus colchones, sus enseres en los espacios públicos, pero principalmente en estos canales o vasos reguladores de la ciudad. Y segundo, sé que mucha gente muda cosas, que tiene enseres en sus casas y que tienen coches y se desgastan las llantas, pero que nosotros, de manera gratuita, podemos ir a recolectarlos a sus hogares sin ningún costo y que nos lo hagan saber y con mucho gusto pasamos a recolectarlo”.

La descacharrización en Guadalajara incluye la eliminación de criaderos de mosquitos. (Por Gustavo Cárdenas)